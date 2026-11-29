M.O.T.H.E.R. è il nuovo progetto di Robbie Furze (The Big Pink, Panic DHH) in collaborazione con una serie di amici e collaboratori di lunga data. L’ EP di debutto omonimo vede ora l’aggiunta del nuovo brano “VISITOR (ARMS RACE)”, un nuovo singolo scritto da Furze, Jamie Hince (The Kills) e Greg Pidcock.

«M.O.T.H.E.R. è un progetto che reagisce e si adatta a ciò che sta accadendo nel momento», afferma Furze. «Questo EP è nato dalla perdita di mia madre, e tutto ciò che lo circonda è scaturito da questo evento: una banda di fratelli che si è riunita. La prossima uscita avrà un’impronta e un approccio completamente diversi».

Parlando della canzone, Furze ha dichiarato: «Riflettendo sui bei ricordi e sulla natura preziosa e limitata della vita, ci ricorda che siamo solo di passaggio e che le piccole cose sono tutto. Il brano entra a far parte dell’EP dei M.O.T.H.E.R. come parte di una nuova edizione deluxe».