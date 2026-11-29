Credit: Michele Brigante Sanseverino

Nel giorno in cui Jimi Hendrix avrebbe compiuto ottantaquattro anni, e il cui ricordo Patti Smith ha voluto condividere con il pubblico accorso al Teatro Lirico di Milano, l’artista americana e i Soundwalk Collective hanno dato vita a una performance intensa, magnetica e profondamente evocativa, nella quale le parole hanno potuto danzare su un flusso ipnotico di pulsazioni elettroniche, dilatazioni ambientali e suggestioni atmosferiche. Una traiettoria sonora e visiva ammaliante, a tratti perturbante, che assume progressivamente le sembianze di un lamento: quello affaticato, addolorato e sempre più disperato del mondo. Siamo, infatti, davvero prossimi al baratro, a quel pericoloso punto di non ritorno oltre il quale potrebbe essere compromessa, per sempre, la vita su questo pianeta, almeno nelle forme in cui l’abbiamo conosciuta, vissuta e sfruttata, con incontrollata avidità ed egoismo. Non rischiamo soltanto di compromettere il futuro delle prossime generazioni, ma di privarle della possibilità stessa di averne uno.

Intanto “Correspondences” compie il suo tragitto sperimentale, attraverso un eterogeneo intreccio di frequenze elettroniche, rumori spettrali, frammenti di memoria, ombre del passato e visioni di un possibile, inquietante domani. Le registrazioni ambientali, raccolte dai Soundwalk Collective in luoghi lontani e carichi di stratificazioni storiche ed emotive, diventano materia viva di una composizione in cui il suono non si limita ad accompagnare le immagini, ma le genera, le precede, ne suggerisce le possibili interpretazioni. È come se ogni luogo custodisse una propria memoria acustica, una testimonianza invisibile che attende soltanto di essere ascoltata. A tenere insieme questa complessa architettura sensoriale sono i versi declamati da Patti Smith, la sua voce terrena e rituale, capace di abitare le asperità del suono, insinuarsi nelle sue rarefazioni e dare consistenza emotiva persino ai silenzi. Una voce che riesce a tradurre in parole le sofferenze del mare e del cielo, a restituire dignità agli animali e alle piante, nostri compagni di viaggio troppo spesso dimenticati, perennemente minacciati, avvelenati, costretti a sottrarsi a un’estinzione sempre più incombente.

Vediamo le immagini di una natura immensa e, contemporaneamente, fragile. Vediamo le sofferenze degli ultimi, vediamo i fogli cadere uno dopo l’altro, vediamo i lupi riconquistare i propri spazi. Riviviamo il disastro nucleare di ?ernobyl’, ci perdiamo negli sconfinati silenzi siberiani, immaginiamo bambini correre, giocare e poi soffrire, mentre una mostruosa creatura, tossica e invisibile, alimentata da plutonio, mercurio, idrocarburi e sostanze radioattive, fa a pezzi ogni cosa. Persino il silenzio sembra acquisire una propria fisicità, diventare il suono di ciò che è scomparso, di ciò che sta scomparendo, di tutto quello che forse non avremo più occasione di ascoltare.

Credit: Michele Brigante Sanseverino

In questa geografia del dolore trova una collocazione naturale anche l’omaggio a Pier Paolo Pasolini. Le desolate periferie romane, il paesaggio dell’Idroscalo di Ostia, la memoria di quella tragica notte del novembre 1975 riemergono come frammenti di una ferita mai realmente rimarginata. Nella composizione dedicata al poeta e cineasta italiano, le tracce sonore e cinematografiche del “Pasolini” di Abel Ferraracontribuiscono a ricostruire non tanto una vicenda biografica quanto un’assenza, un vuoto che continua a interrogare il presente. E non potrebbe esserci figura più pertinente all’interno di un’opera come “Correspondences”. Pasolini aveva intuito, con dolorosa lucidità, le conseguenze di una modernità incapace di riconoscere i propri limiti, la devastazione culturale prodotta dal consumismo, l’omologazione delle coscienze, la progressiva scomparsa di un mondo arcaico e popolare. La sua morte sembra allora assumere, all’interno della narrazione, un valore ulteriore: il corpo martoriato del poeta diviene metafora di un paesaggio altrettanto violato, di una bellezza sacrificata sull’altare di un progresso che non contempla più alcuna forma di sacralità. Attraverso la voce di Patti Smith, quella di Pasolini torna, idealmente, a risuonare, ostinata e scomoda, tra le macerie del nostro presente.

L’essere umano si è alienato nella sua prepotente visione di superiorità, è divenuto ostaggio delle proprie armi micidiali, della propria tecnologia e delle proprie deliranti ambizioni. Ha smarrito la percezione di appartenere a un organismo infinitamente più vasto e complesso di lui, senza rendersi conto che i veleni iniettati nell’aria, nella terra e nell’acqua gli stanno lentamente entrando dentro: nei polmoni, nel sangue, nella carne e nelle ossa. La distruzione dell’ambiente non è altro, in fondo, che una lenta e inconsapevole forma di autodistruzione. Eppure, “Correspondences” non è soltanto una rappresentazione della catastrofe, né si esaurisce nella denuncia ecologica. È anche una riflessione sulla straordinaria capacità della natura di resistere, rigenerarsi, riappropriarsi dei territori che le sono stati sottratti. Una riflessione che ci costringe a ridimensionare la nostra centralità, a immaginare un mondo in cui l’essere umano non sia più il protagonista, né tantomeno il padrone. La natura non ha necessariamente bisogno di noi per sopravvivere. Siamo noi ad avere disperatamente bisogno di lei.

E forse, un giorno, di noi non resterà più nulla. Solo la polvere, solo la cenere, solo qualche atomo disseminato nelle profondità del cosmo. Chissà cosa accadrà alla Terra, ai nostri antichi sogni, alle nostre folli, assurde e dispotiche manie di grandezza e controllo. Magari assisteremo, senza poterla vedere, a una nuova Genesi, all’origine di un’altra vita, più innocente, più armoniosa, più pacifica. Magari la balena ritroverà i propri simili, tornerà a comunicare con loro nelle profondità degli oceani, senza che il frastuono delle attività umane ne interrompa il canto, senza che nessuno distrugga il loro ambiente. Oppure esseri nuovi emergeranno dal permafrost, in una fantasiosa e imprevedibile combinazione di passato remoto e futuro, sotto lo sguardo incredulo degli astri che, da lassù, avranno osservato silenziosi il nostro passaggio.

Il merito di Patti Smith e dei Soundwalk Collective è quello di aver trasformato una riflessione sulla fine in un’esperienza estetica di rara intensità, evitando che la parola poetica diventasse semplice didascalia delle immagini o che il suono si riducesse a un mero esercizio di sperimentazione. Ogni elemento conserva la propria autonomia, eppure trova negli altri una corrispondenza, un’eco, una nuova possibilità di esistenza. Forse è proprio in questa capacità di stabilire corrispondenze, di riconoscere legami invisibili tra esseri, luoghi, epoche e forme di vita, che risiede il significato più profondo dell’opera. Nella necessità di tornare ad ascoltare ciò che abbiamo smesso di ascoltare, prima che sia troppo tardi. Intanto, le parole di Patti Smithcontinuano a danzare, sottraendosi alla gravità delle cose, seguendo un’immaginaria spirale che dalla terra sale fino alla luna, candida e lucente, muta testimone della nostra meravigliosa e terribile avventura.