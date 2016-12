Si è spenta all’età di 60 anni Carrie Fisher l’attrice diventata celebre per il ruolo della principessa Leila nella saga Guerre Stellari.

Alcuni giorni fa era stata ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante il volo Londra – Los Angeles. Inizialmente portata in ospedale in gravi condizioni era stato il fratello dell’attrice a rassicurare tutti dichiarando che la Fisher era fuori pericolo e versava in condizioni stabili.