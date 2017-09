ASCOLTA “UNTIL THE DAWN” DEGLI EMBERS

Ormai è tanto che la musica degli Embers dispensa emozioni e brividi, eppure ancora non si parla di un disco d’esordio. La band di Manchester ha infatti esordito nel lontano 2011, con i primi brani che dispensavano incubi post-punk, epici e oscuri, ammalianti ma nello stesso tempo inquetanti. Nel 2017 sono arrivate perle come “Signs” e “Unbound”, ma ora è tempo di “Until The Dawn” che mantiene intatte le caratteristiche della band.

La nuova canzone vive di suggestioni cinematografiche in crescendo, atmosfere post-rock pronte ad esplodere. Attendiamo sempre più trepidanti informazioni su un primo album che, a questo punto, speriamo sia imminente.