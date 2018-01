I MOGWAI DIVENTANO SPONSOR DI UNA SQUADRA DI CALCIO DI BAMBINI NON UDENTI

Dopo Sleafor Mods e Prodigy anche i Mogwai decidono di sponsorizzare una squadra di calcio.

Gli scozzesi ‘prestano’ il loro nome ad una squadra di calcio della scuola primaria e per non udenti Saint Roch di Roystonhill, periferia di Glasgow.

Ecco i ringraziamenti dello “Young Team”:

Mr McDonald and The Young Team of St Roch's Primary would like to thank @mogwaiband for sponsoring their new football strips! They look amazing! We can't thank you enough 👍 pic.twitter.com/N5A6O1hoRC

