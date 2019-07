QUINTO LP PER I SIGNALS MIDWEST AD AGOSTO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “YOUR NEW OLD APARTMENT”

A distanza di quasi tre anni dal loro quarto LP, “At This Age”, i Signals Midwest ritornano con un nuovo album, “Pin”, che sarà pubblicato il prossimo 2 agosto via Specialist Subject Records (via Lauren Records negli Stati Uniti).

Per la band punk-rock originaria di Cleveland, Ohio, attiva già dal 2009, si tratta del primo disco con il nuovo bassista Ryan Williamson: “Pin” è stato registrato lo scorso novembre ai Type One Studios di Chicago insieme a Matt Jordan e Adam Beck.

Il primo singolo estratto si chiama “Your New Old Apartment” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Pin” Tracklist:

1. Pin

2. Sanctuary City

3. Can’t Help But Wonder

4. Your New Old Apartment

5. I Think We Can Stay Here

6. Time Spent In Transit

Photo Credit: Tommy Calderon