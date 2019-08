IL NUOVO SINGOLO DEI LIFE SI CHIAMA “BUM HOUR”

I Life stanno per ritornare con un nuovo LP, “A Picture Of Good Health”, in uscita il prossimo 20 settembre via Afghan Moon / PIAS, a distanza di un paio d’anni dall’ottimo debutto, “Popular Music”.

Il nuovo eccitante album della band punk-rock di Hull è stato prodotto da Luke Smith (Foals) e poi mixato Claudius Mittendorfer (Parquet Courts).

In questi giorni, intanto, è arrivato anche un nuovo singolo, “Bum Hour”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo inglese arriverà in Italia nel mese di ottobre a presentare la sua nuova: l’appuntamento con Mez Green e compagni è previsto per sabato 12 al Freakout Club, per quella che sarà la loro unica data nel nostro paese.

“A Picture Of Good Health” Tracklist:

1. Good Health

2. Moral Fibre

3. Bum Hour

4. Hollow Thing

5. Excites Me

6. Never Love Again

7. Half Pint Fatherhood

8. Grown Up

9. Niceties

10. Thoughts

11. It’s A Con

12. Don’t Give Up Yet

13. New Rose In Love