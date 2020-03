TRACK: TALK SHOW

Abbiamo già parlato dei Talk Show in questa rubrica lo scorso anno, ma ora ci fa piacere di trattarne nuovamente in vista dell’uscita del loro primo EP, “These People”, in arrivo il prossimo 27 marzo via Council Records, dopo che la band londinese ha aperto di recente per gente come Fountaines D.C., The Murder Capital e Fat White Family.

Un nuovo singolo, “Stress”, è uscito proprio poche settimane fa e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

Il brano arriva diretto come uno schiaffo in pieno volto, con le sue chitarre new wave che supportano la voce intensa e incazzata del frontman Harrison Swann: punky e cattiva, esplode tutta la sua rabbia interna. Uno sfogo dovuto!