IL NUOVO SINGOLO DI MADI DIAZ è “NEW PERSON, OLD PLACE”

Il suo quarto album, “Phantom”, è stato pubblicato a settembre 2014, ma il mese scorso Madi Diaz era ritornata con un nuovo singolo, “Man In Me”.

La musicista nativa del Connecticut negli ultimi giorni ha condiviso un altro brano inedito, “New Person, Old Place”, realizzato da Anti- Records.

Il pezzo è stato co-prodotto dalla stessa Diaz e da Andrew Sarlo (Big Thief, Hand Habits, Empress Of, Courtney Marie Andrews) e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da $eck.

Dice Madi del suo nuovo singolo: “Questo è stato un momento in cui ho capito che volevo iniziare a imparare a farlo non meglio, non peggio, ma solo diverso … e poi qualcosa è cambiato. Qualcosa nel mio cuore finalmente si è liberato e stavo respirando più profondamente. È duro come l’inferno, rompere schemi e disimparare tutte le vecchie cose, cercare di chiudere tutte le porte che avevo aperto per lasciare che lo stesso dolore accada ancora e ancora. Almeno sto imparando a trovare nuove porte. “New Person Old Place” è un mantra. Una linea che sto proiettando nel futuro in modo da avere qualcosa che mi guidi in avanti. È una specie di promemoria che se il mio cuore è la casa che porto con me ovunque vada, posso portarla in un posto nuovo, oppure posso fare la stessa vecchia cosa che faccio sempre, ma al contrario o con una ruota di carro e posso ridipingere e posso riorganizzare i mobili. Posso pulire gli specchi così mi vedo sincera e chiara.”

Photo Credit: Alexa King