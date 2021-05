Ritroviamo con piacere il magnifico duo composto da Estella Rosa e Sebastian Voss, che danno un seguito al loro favoloso album di debutto omonimo uscito l’anno scorso. I Nah… pubblicano un nuovo EP di 4 brani intitolato “Airy Day” e restiamo senza parole di fronte allo splendore pop della band. Il guitar-pop che richiama tanto gli anni ’60 quanto gli ’80 e la solita sapienza melodica che già conoscevamo.

Airy Day by NAH…

Brezza primaverile nella canzone che da il titolo all’ EP, mentre “Walking In The Sun At Midnight” è pimpante e appiccicosa. Delizioso guitar-pop con basso in evidenza per “Wellen Der Liebe”, una di quelle canzoni che ti rendono simpatico pure il tedesco e poi l’ombrosa dolcezza assoluta di “Dagen Van Gras, Dagen Van Stro” con la voce di Estella in evidenza.

Una conferma da una band favolosa.

Nah…: Bandcamp