TRACK: CHAIN OF FLOWERS

Sanno farsi desiderare i Chain of Flowers, band di Cardiff che nel 2015 debuttò con l’album omonimo. Due brani nel 2017 ed è proprio di questi giorni l’uscita di un nuovo singolo, un antipasto che ci prepara al nuovo album previsto per il prossimo anno.

“Amphetamine Luck” è prodotto da Jonah Falco (Fucked Up, Jade Hairpins).

Amphetamine Luck (Single) by Chain Of Flowers

Il brano nasce sornione su note di tastiera che vengono vestite da una linea di basso fredda e ombrosa a sua volta avvolta da una chitarra dall’incedere flemmatico con il coinvolgimento di impreviste percussioni. Improvvisamente il ritmo si alza, il basso assume un classico colorito post-punk spinto da una batteria indiavolata. La voce nervosa e vigorosa, il sovrapporsi di suoni di tastiere e chitarre coinvolgono l’ascolto e portano il corpo alla ricerca del movimento. Cinque minuti in cui non ci si annoia, si viene piuttosto risucchiati in viaggio dove tenersi stretti è condizione utile e necessaria. Grande produzione per un singolo che promette un seguito degno di opportuna attenzione.

Listen & Follow

