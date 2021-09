IL ROLLING STONE AGGIORNA LA LISTA DELLE ‘500 MIGLIORI CANZONI DI TUTTI I TEMPI’

Nel 2004 il Rolling Stone aveva pubblicato la sua persona classifica delle migliori 500 canzoni di tutti i tempi.

Nel numero in uscita in questi giorni quella lista è stata totalmente rinnovata.

Ecco spiegata l’operazione:

Per creare la nuova versione dell’RS 500 abbiamo organizzato un sondaggio di oltre 250 artisti, musicisti e produttori – da Angelique Kidjo a Zedd, Sam Smith a Megan Thee Stallion, da M. Ward a Bill Ward – oltre a figure del industria musicale e importanti critici e giornalisti. Ognuno di loro ha inviato una classifica delle loro 50 migliori canzoni e abbiamo incrociato i risultati.

Quasi 4.000 canzoni hanno ricevuto voti. Laddove la versione 2004 della lista era dominata dal primo rock e soul, la nuova edizione contiene più hip-hop, country moderno, indie rock, pop latino, reggae e R&B. Più della metà delle canzoni qui – 254 in tutto – non erano presenti nella vecchia lista, incluso un terzo della Top 100. Il risultato è una visione più ampia e inclusiva del pop, una musica che continua a riscrivere la sua storia ad ogni battito.

In testa alla classifica troviamo oggi “Respect” di Aretha Franklin mentre “Like A Rolling Stone” di Bob Dylan, che occupata la prima posizione nel 2004, scivola al quarto posto.

Ecco la top 25:

25. Kanye West feat. Pusha T, ‘Runaway’

24. The Beatles, ‘A Day in the Life’

23. David Bowie, ‘Heroes’

22. The Ronettes, ‘Be My Baby’

21. Billie Holiday, ‘Strange Fruit’

20. Robyn, ‘Dancing on My Own’

19. John Lennon, ‘Imagine’

18. Prince and the Revolution, ‘Purple Rain’

17. Queen, ‘Bohemian Rhapsody’

16. Beyoncé feat. Jay-Z, ‘Crazy in Love’

15. The Beatles, ‘I Want to Hold Your Hand’

14. The Kinks, ‘Waterloo Sunset’

13. The Rolling Stones, ‘Gimme Shelter’

12. Stevie Wonder, ‘Superstition’

11. The Beach Boys, ‘God Only Knows’

10. Outkast, ‘Hey Ya!’

9. Fleetwood Mac, ‘Dreams’

8. Missy Elliott, ‘Get Ur Freak On’

7. The Beatles, ‘Strawberry Fields Forever’

6. Marvin Gaye, ‘What’s Going On’

5. Nirvana, ‘Smells Like Teen Spirit’

4. Bob Dylan, ‘Like a Rolling Stone’

3. Sam Cooke, ‘A Change Is Gonna Come’

2. Public Enemy, ‘Fight the Power’

1. Aretha Franklin, ‘Respect’