TAME IMPALA E DIANA ROSS INSIEME PER UN BRANO DELLA COLONNA SONORA DEL NUOVO FILM DEI “MINIONS”

Tame Impala e Diana Ross rilasceranno a breve un nuovo brano collaborativo.

L’inedito “Turn Up the Sunshine” sarà presente nella colonna sonora del nuovo film della saga Minions (“Minions: The Rise of Gru”) e trova spazio al fianco di cover anni ’70 rifatte da artisti del calibro di St. Vincent, Phoebe Bridgers, Caroline Polachek, Kali Uchis, Weyes Blood, Thundercat ed altri.

L’album, atteso per il prossimo 1° luglio (data di uscita del film nelle sale) in tutti i formati, è prodotto da Jack Antonoff e contiene anche un inedito di RZA (“Kung Fu Suite”).

Diana Ross pubblicherà questo venerdì, 13 maggio, “Thank You”, il suo primo disco in 15 anni.

Ecco la tracklist completa:

Minions: The Rise of Gru (Original Motion Picture Soundtrack):

01 Diana Ross: “Turn Up The Sunshine” [ft. Tame Impala]

02 Brittany Howard: “Shining Star” [ft. Verdine White] (Earth, Wind & Fire)

03 St. Vincent: “Funkytown” (Lipps Inc.)

04 Brockhampton: “Hollywood Swinging” (Kool & the Gang)

05 Kali Uchis: “Desafinado” (Stan Getz & Joao Gilberto)

06 Caroline Polachek: “Bang Bang” (Nancy Sinatra)

07 Thundercat: “Fly Like an Eagle” (Steve Miller Band)

08 Phoebe Bridgers: “Goodbye to Love” (The Carpenters)

09 Bleachers: “Instant Karma!” (John Lennon)

10 Weyes Blood: “You’re No Good” (Linda Ronstadt)

11 Gary Clark Jr.: “Vehicle” (The Ides of March)

12 H.E.R.: “Dance to the Music” (Sly and the Family Stone)

13 Tierra Whack: “Black Magic Woman” (Santana)

14 Verdine White: “Cool”

15 Jackson Wang: “Born to Be Alive” (Patrick Hernandez)

16 The Minions: “Cecilia” (Simon & Garfunkel)

17 G.E.M.: “Bang Bang” (Nancy Sinatra)

18 RZA: “Kung Fu Suite”

19 Heitor Pereira: “Minions: The Rise of Gru Score Suite”

Credit Foto Tame Impala: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Diana Ross: https://www.flickr.com/photos/dvsross/, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons