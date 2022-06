LA NUMERO GROUP APRE GLI ARCHIVI DI KARATE, CODEINE, UNWOUND E CURRENT: IN ARRIVO RISTAMPE CON TRACCE INEDITE

The Numero Group, ‘archival label’ nominata ai Grammy per ben 11 volte, dedicherà un mese intero agli anni ’90.

Il “’90s Month”, titolo dell’iniziativa assolutamente programmatico, includerà ristampe di band storiche americane come Codeine, Karate, Current e Unwound il tutto arricchito da brani mai pubblicati prima.

Si parte il 2 settembre con il 10° anniversario di “Live Leaves” registrazione live degli Unwound confezionata dopo l’ultimo disco in studio della band hardcore di Olympia, “Leaves Turn Inside You” (2001), ma pubblicato solo nel 2012. La versione vinile conterrà “December” e “October All Over” tracce disponibili in passato solo nella versione mp3 del disco originale.

Il 16 settembre invece sarà la volta di “Dessau” album inedito dei Codeine registrato tra “Frigid Stars” (1990) e “The White Birch” (1994) in un’unica sessione studio, agli Harold Dessau Recording di New York. All’epoca le 8 canzoni che compogono la release furono quasi subito accantonate per poi riapparire modificate nell’ultimo disco in studio della band.

Il mese si chiuderà (30 settembre) con un intero box-set dedicato ai Karate: gli ultimi 3 album di Geoff Farina e soci (“Unsolved”, “Some Boots” e “Pockets”) saranno ristampati insieme all’EP “Cancel/Sing”. Previste anche in questo tracce mai pubblicate prima.

Infine, il 7 ottobre, toccherà al gruppo emo di Detroit Current con la compila “Yesterday’s Tomorrow Is Not Today” che raccoglie brani della loro discografia in aggiunta a nove pezzi in versioni inedite.

Dettagli e pre-order disponibili QUI.