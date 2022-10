EP: NATIVE SUN Off With Our Heads

Se vi capita, girovagando, d’imbattervi in una locandina che pubblicizza un concerto dei “Native Sun” dimenticatevi dell’impegno già preso per la serata e catapultatevi senza tentennamenti nel locale dove, senza alcun dubbio, trascorrerete momenti indimenticabili di sano Rock ‘n Roll.

La band di Danny Gomez gioca la carta dell’EP, sei brani che trasmettono tutta la loro sana e sporca energia, sarà per la registrazione “live to tape”, sarà perché quando ci credi, le vibrazioni colpiscono il bersaglio e non troppo dolcemente.

Off With Our Heads EP by Native Sun

Il trio si completa con il batterista Nico Espinosa e il bassista Justin Barry.

Chitarre in bella evidenza, sfumature psichedeliche e quel pizzico di carisma e personalità pone la band di New York tra le proposte più interessanti del momento.

