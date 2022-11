ASCOLTA IL NUOVO EP ACUSTICO DI ANDY BELL CHE RACCONTA LA GENESI DEI BRANI PRESENTI ANCHE SUL DISCO “FLICKER”

Andy Bell sempre all’opera. I Ride sono in giro a celebrare i primi due dischi classici (e non parliamo delle magnifiche ristampe), ma Andy si è dato da fare anche in veste solista. “Flicker” è risultato molto gradito a fan e critica. Idem la raccolta di remix “I Am A Strange Loop”, che ha offerto diversi punti di vista sul suo lavoro, grazie ai lavori di David Holmes, Richard Norris, Maps e bdrmm.

Ecco ora il nuovo tassello, con l’EP acustico “The Grounding Process” che anticipa l’EP di cover “Untitled Film Stills” in uscita il 25 novembre.

Andy si è fatto una piccola chiacchierata con Clash su queste versioni acustiche e così siamo venuti a sapere che “Something Like Love” è nata negli anni 90 e risale all’epoca dei Ride, mentre i riff di “World Of Echo” erano stati scritti in tour con gli Oasis. Anche “She Calls The Tune” ha una correlazione con la band dei fratelli Gallagher, infatti fu la prima canzone che Andy scrisse proprio dopo essere entrato negli Oasis, ponendo fine a un periodo di blocco della scrittura iniziato nel 1999. Il musicista ci dice che si era trasferito in Svezia, prendendo seriamente in considerazione l’idea di abbandonare la musica e diventare padre a tempo pieno. Poi, per una serie di eventi del tutto casuali è stato invitato a far parte degli Oasis: questo lo ha risollevato dalla depressione, dandogli una nuova prospettiva di vita.

Leggere che la prima esecuzione del brano è stata davanti a un pubblico composto da Liam Gallagher, Gem Archer e Richard Ashcroft in una stanza d’albergo di Milano ci ha davvero fatto venire i brividi. Andy è molto chiaro: “Non credo di averla mai vista come una canzone degli Oasis, è molto introspettiva, ma devo ringraziare loro se sono riuscito a scrivere di nuovo canzoni“.

Anche “Lifeline” ha una storia molto bella dietro e Andy la porta alla luce. Il brano è nato in un backstage, su un’acustica con Mick e John Head degli Shack: prima ha suonato la versione di Simon & Garfunkel di “Scarborough Fair” e il riff di “Lifeline” è arrivato subito dopo, insieme a quello di “Girls In Uniform” dei Beady Eye. “Love Is The Frequency” invece è nata tra la fine degli Oasis e l’inizio dell’era dei Beady Eye e Andy ci sente dentro l’influenza dei La’s, ma forse più dei Coral.