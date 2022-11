EP: BLEACH LAB If You Only Feel It Once

Quanto piacere ci fa parlare dei londinesi Bleach Lab, ormai solidissima realtà quando si parla di quel guitar-pop debitore delle magie dei Sundays.

In questo nuovo EP mostrano un loro lato più solare e accattivante, come se volessero mettere in luce il fatto che non c’è solo l’animo malinconico, ma anche un aspetto più zuccheroso e immediato

If You Only Feel It Once by Bleach Lab

Brani come “Take It Slow” o “Obvioously” sono a presa rapidissima, cristallini e immediati: entrano subito in testa e non si staccano più, per non parlare di “I Could Be Your Safe Place” che ci fa letteralmente impazzire e ballare per la stanza, ma tranquilli se amate i Bleach Lab più introspettivi ecco che “Pale Shade of Blue” soddisferà subito la vostra necessità. 5 brani per far crescere sempre di più l’attesa su un primo disco che, a questo punto, diventa necessario!

