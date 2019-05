“THE CROWDED CELL” è IL NUOVO BRANO DI PJ HARVEY PER LA SERIE DI SHANE MEADOWS

PJ Harvey è stata piuttosto impegnata ultimamente: ha scritto la colonna sonora per l’adattamento teatrale di “All About Eve”, e ha anche fornito gran parte della colonna sonora al regista Shane Meadows (quello di “This is England”, per capirsi) per il suo nuovo progetto “The Virtues”. “The Crowded Cell”, una canzone che PJ ha scritto per la serie, chiude ogni episodio, e, ora che la prima parte è andata in onda su Channel 4 nel Regno Unito, si può liberamente ascoltare.

“Sono così felice di aver fornito la musica originale per questo straordinario e potente nuovo dramma di un regista che ho ammirato e seguito per tutta la mia vita“, scrive PJ. “Shane ha un’unicità e una sensibilità uniche nel suo lavoro, cosa da cui sono attratta e che aspiro ad avere nel mio lavoro, quindi la nostra collaborazione è stata aperta e fiduciosa. Ho mandato idee a Shane come demo, da provare, e gli ho lasciato scegliere cosa usare e dove ottenere il massimo effetto. Alla fine entrambi abbiamo amato il modo in cui i demo hanno funzionato, così li abbiamo lasciati come erano.”

Photo: Maria Mochnacz