SU BANDCAMP VIENE RESO NOTO UN LIVE ALBUM DEGLI STRAYLIGHT RUN

È stato rivelato, all’inizio di questa settimana, che John Nolan, membro dei Taking Back Sunday e Straylight Run, realizzerà un set acustico per la serie live streaming di ‘Riot Fest At Home’, venerdì 5 maggio, e che sarà raggiunto da altri membri degli Straylight Run. In seguito John ha rivelato che in realtà lo stream vedrà presenti tutti i membri degli Straylight Run – Shaun Cooper, Will Noon e Michelle DaRosa: sarà la prima volta che si esibiranno insieme in oltre un decennio.

Nel frattempo gli Straylight Run hanno pubblicato un album dal vivo, “Straylight Run Live At The Patchogue Theater”, che registrarono nel 2005 ma non è mai stato pubblicato. Sarà disponibile esclusivamente su Bandcamp e il 100% dei proventi andrà a Feeding America, “la più grande organizzazione di soccorso degli affamati negli Stati Uniti“.

Live At The Patchogue Theatre by Straylight Run

John dice: “Nel 2005, gli Straylight Run hanno filmato e registrato una performance dal vivo al The Patchogue Theatre di Long Island. È stata una serata fantastica. Lo spettacolo era stato organizzato per raccogliere fondi per un nostro amico che aveva avuto un incidente sul lavoro. La sensazione nel club e sul palco quella sera è stata incredibile. Il nostro piano originale era di pubblicare un DVD della performance. Sfortunatamente, il filmato è risultato inutilizzabile, quindi i piani per il DVD sono stati accantonati. L’audio dello spettacolo suonava benissimo ma all’epoca ci stavamo preparando a pubblicare il nostro primo EP, quindi pubblicare un album dal vivo allo stesso tempo non aveva senso. Non sapevamo cosa fare della registrazione, quindi è rimasto sullo scaffale con l’idea che un giorno l’avremmo pubblicata. Ora, quindici anni dopo, quel giorno è arrivato. Sembra il momento giusto per condividere questo con le persone e condividerlo per una buona causa. Il 100% del denaro derivante dalle vendite di questo album andrà a Feeding America, una rete di banche alimentari in tutto il paese.“