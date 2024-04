Gli Addict Ameba sono emersi nel 2020 in piena pandemia con l’esordio “Panamor” che già metteva ben in luce la loro filosofia di vita in un mix di afro beat, funk, psichedelia trascinante e vivace. Più che una band un collettivo apertissimo che oggi comprende undici musicisti in cerca di universi musicali paralleli dove ogni incontro è possibile, come dimostra ampiamente il nuovo album “Caosmosi”.

Credit: Guido Borso

Titolo ispirato all’omonimo saggio del filosofo Félix Guattari, celebra la creatività e le infinite possibilità del disordine che se ben dosato può portare alla nascita di idee nuove, quelle generate dall’ingresso in formazione di Julie Ant (Baustelle, Colombre, ChielloFSK) alla batteria, del pianista Thomas Umbaca e di Lorenzo Faraò (Mefisto Brass) al sassofono.

Sette tracce agili e strutturate nate nel Guscio Studio del quartiere Casoretto a Milano con la partecipazione, la produzione artistica di Lorenz (Al Doum & the Faryds) che ha composto buona parte dei brani con l’idea fissa di superare ogni confine geografico e musicale tra poliritmi jazz e influenze latine, arrangiamenti orchestrati con cura e registrati uno strumento alla volta in un sound cangiante e unico.

Ogni musicista ha il suo spazio e contribuisce portando in dote esperienze diverse – dal punk al rap – che diventano parte integrante di un mondo musicale che accoglie ospiti di gran livello: Joshua Idehen (Sons Of Kemet, The Comet is Coming) voce narrante nella poesia ribelle “Look At Us” e l’attore e musicista tunisino Rabii Brahim (Milano Mediterranea, Corps Citoyen, Armonika) che dà voce al nostalgico spaesamento di chi è costretto a lasciare la propria terra in “Ya Bled”.

Difficile resistere al ritmo tribale e funky con inserti elettronici della title track che fa viaggiare lontano e corre via veloce e sinuosa tra sax e percussioni, a “Love Lava” col suo cuore mediterraneo e sudamericano, all’anima tex – mex di “Copelandia” a una chiusura riflessiva e d’effetto come “Por Nostalgia”. La Pangea musicale degli Addict Ameba ha molte emozioni da regalare alle menti curiose in cerca di stimoli.