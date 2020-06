DIAMO IL BENTORNATO AI BULLY: NUOVO SINGOLO E ANNUNCIO ALBUM

I Bully sono pronti a tornare con il loro terzo album in studio “SUGAREGG”, in uscita il 21 agosto via Sub Pop. Il loro primo singolo “Where to Start” è ora disponibile insieme al relativo video musicale ufficiale. “SUGAREGG” segue “Losing” del 2017 e “Feels Like” del 2015.

La frontwoman Alicia Bognanno ha detto: “Stavo ascoltando “Tubthumping” dei Chumbawamba e selezionavo la struttura melodica, cercando di imitarlo. Non sto scherzando, mi fa ancora ridere pensarci. Ma siamo seri, è innegabilmente una canzone davvero valida. Questo nuovo brano affronta la frustrazione che deriva dall’amore, che ha la capacità di controllare il tuo umore e il tuo stato mentale nel bene e nel male.”

Ecco la tracklist:

01. Add It On

02. Every Tradition

03. Where to Start

04. Prism

05. You

06. Let You

07. Like Fire

08. Stuck in Your Head

09. Come Down

10. Not Ashamed

11. Hours and Hours

12. What I Wanted