SHIRLEY MANSON RICORDA LA ‘TRAUMATICA’ PERFOMANCE DEI GARBAGE A MTV BEACH HOUSE: “ERO INORRIDITA DA QUEL PROGRAMMA”

In una recente intervista rilasciata a Stereogum Shirley Manson ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera come membro dei Garbage.

La chiacchierata ricca di interessanti anedotti, come quelli legati al debutto televisivo americano della band al “The Late Show With David Letterman” nel 1996 e all’esperienza cinematografica della cantante scozzese nella serie TV sci-fi “Terminator: The Sarah Connor Chronicles” (2008), riporta alla luce anche una delle esperienze più ‘artsticamente traumatiche’ vissute dalla Manson.

Nel 1996 i Garbage sono ospiti musicali di “MTV Beach House” storico programma della nota TV musicale interamente ambientato sulle assolate spiagge della California.

La Manson ricorda così l’esibizione:

La nostra performance agli MTV Beach House è leggendaria nel ‘Garbage camp’. Sono rimasta inorridita – e veramente intendo inorridita – dall’intero evento. Non provengo da una cultura di spiaggia, sono di una fredda città di granito scozzese. Non avevo mai nemmeno indossato un costume da bagno in pubblico. L’intero universo della vita da spiaggia in California mi era completamente estraneo, insomma ero inorridita dal caldo e dal sole.

e ancora:

Non sapevo come vestirmi, indossavo un vestito molto scomodo. Indossavo calze spesse nere con stivali e una minigonna restrittiva, e non avevo nemmeno la crema solare. Ero davvero infelice, fisicamente infelice e a disagio. E, naturalmente, non stavamo facendo musica adatta al tipo di pubblico che MTV’s Beach House.

infine:

C’erano un sacco di persone atletiche in costume da bagno e che lanciavano palloni da spiaggia in giro e io ero tipo, “Che cazzo è questo? Questo non è appropriato”.

E nel frattempo, ovviamente, suonavano anche i No Doubt, penso che suonassero prima di noi o dopo di noi ed erano perfetti in quel contesto. Gwen Stefani aveva questo corpo da spiaggia perfetto ed era abbronzata, ed era in forma e flessuosa e sembravano tutti così a loro agio sotto il sole. E venivano dalla California del sud e quella era la loro lingua. Io invece mi sentivo come un vampiro del cazzo nel mezzo del deserto. È stato orribile.

Recupera la ‘traumatica’ performance della band sulla sabbia della California:

I Garbage sono pronti a pubblicare il loro settimo album in studio, “No Gods No Masters” esce l’11 giugno via Stanvolume / Infectious Music, dal quale abbiamo già ascoltato la title-track.

