NEIL YOUNG E’ AL LAVORO CON I CRAZY HORSE PER UN NUOVO DISCO

Il nuovo disco dei Neil Young with Crazy Horse è in fase di preparazione.

A confermarlo è lo stesso Young che dalle pagine del suo sito “Archives” un paio di giorni fa ha scritto:

Le registrazioni con i Crazy Horse sono in corso. Il cavallo è tornato nel fienile, scrollandosi di dosso la ruggine.

aggiungendo:

E’ passato tanto tempo dall’ultima volta che siamo stati insieme, più di una lacrima è stata versata…

Sempre dal post apprendiamo che la band sarebbe in questi giorni chiuso in un fienile trasformato in studio tra le montagne del Colorado.

Mark Humphries sta realizzando i nostri monitor, continuando una tradizione di quasi cinquant’anni. Mark sostiene che questo è il nostro “nuovo fienile” che sostituirà il Plywood Analog al Broken Arrow Ranch, dove abbiamo registrato “Ragged Glory”, “Freedom” e altri album… Questi sono tempi nuovi, con nuove canzoni e sentimenti dopo quello che il nostro mondo ha passato e continua affrontare.

Conclude l’artista canadese:

Stiamo facendo questa musica per le anime. È come l’acqua fresca in un deserto. La vita sta andando avanti

L’ultimo disco dei Neil Young with Crazy Horse risale al 2019, “Colorado”, mentre è uscito lo scorso febbraio il live album, e anche film, “Way Down In The Rust Bucket”.