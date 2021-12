ALBUM: SUGARDROP

Che posso dirvi? Io di fronte a dischi così mi commuovo. Fuori tempo, lontano dalle mode, con quello sguardo nostalgico, commosso e commovente che guarda agli anni ’90, fonte magica a cui abbeverarsi per placare la nostra sete di power-pop e distorsioni rombanti.

EVENTUALLY by sugardrop

Tra Dinosaur Jr, Lemonheads e primi Teenage Fanclub le nostre orecchie si riempiono di chitarre distorte e fuzz, che sprigionano non solo un gran bel baccano, ma anche melodie e ritornelli deliziosi (che poi sono tremendi loro, perchè, in mezzo al mare in tempesta, ti piazzano un pezzo dolcissimo come “seabird” e ci mandano in estasi). Arrivati al quarto disco i nostri cari Sugardrops confermano la bontà del progetto. Cari nostalgici fatevi sotto, perchè qui si vola alti!

