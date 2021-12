EP: VULVA DE LEYVA

Vulva De Leyva è il nuovo progetto che vede coinvolto il romagnolo Lennard Rubra, già ben conosciuto in chiave solista e agitatore di album sempre evocativi nei titoli e nei contenuti (“Paracusie Notturne”, “Transanomia”, “Pop Mania”). Lennard qui si reincarna nei panni di Leroy Rubrette, affiancato da Philip Ruler alla batteria in cinque tracce melodiche, allucinate e sperimentali.

Prom by Vulva De Leyva

L’anima da cantautore che ammira Lucio Dalla e Gino Paoli e quella del musicista che ama osare sulle orme di Captain Beefheart e This Heat, Women e Cindy Lee si alternano e si rincorrono tra ritornelli psichedelici e ritmi acidi, armonie inusuali e le malinconiche decisioni che popolano il mondo di “Prom”, le sue relazioni tossiche, il distacco e la disaffezione di una storia che finisce e viene archiviata con sofferenza e forse un pizzico di sollievo.

Uno stile spigoloso e non lineare quello dei Vulva De Leyva, che può sembrare scanzonato e leggero ma lo è solo in apparenza. Hanno fortemente creduto in loro i ragazzi di Circa Diana Edizioni Musicali, abili a notare le qualità di “Prom” l’ennesima avventura di Rubra polistrumentista vivace e tormentato.

