BLACK COUNTRY, NEW ROAD: LA BAND RIFLETTE SULLA PARTENZA DI ISAAC WOOD MA NON SI SCORAGGIA

I Black Country, New Road hanno detto la loro sulla partenza del cantante Isaac Wood e su come cambierà la band andando avanti. La separazione di Wood dal gruppo è stata annunciata all’inizio di questa settimana, proprio pochi giorni prima dell’uscita del loro secondo album “Ants From Up There'”.

“Ho una brutta notizia, anch’io mi sono sentito triste e spaventato“, ha scritto Wood in una dichiarazione. “E ho cercato di far sì che questo non fosse vero, ma è il tipo di sentimento triste e spaventato che rende difficile suonare la chitarra e cantare allo stesso tempo.” L’annuncio ha lasciato tutti spiazzati, fan in primis.

Ora, in una nuova intervista con Rough Trade, tre dei restanti membri della band hanno parlato dell’uscita di Wood. Il batterista Charlie Wayne ha riconosciuto che perdere il loro cantante è stata “una cosa sconvolgente” e che Wood ha avuto un’influenza “enorme” sulla band.

“Ma se i Black Country New Road si fossero basati solo sui meriti di una persona, allora avremmo chiuso la band con la partenza di Isaac“, ha detto Wayne. “Ma siccome non è così, non l’abbiamo fatto. Le canzoni sono sicuramente diverse e stiamo esplorando spazi in cui non siamo mai stati prima, ma siamo gli stessi musicisti che suonano gli stessi strumenti“.

Il bassista Tyler Hyde ha detto che la band aveva “discusso un’evoluzione” molto tempo prima che Wood avesse deciso di lasciare, cosa che avrebbe comportato “nuove voci in arrivo, ruoli e responsabilità che sarebbero cambiate“. “Ci ha insegnato che è davvero importante sollevare le persone dalle responsabilità e per essere effettivamente all’altezza di questa cosa abbiamo di fatto voluto che tutti avessero le stesse responsabilità“, ha aggiunto. “È scoraggiante essere ‘la voce’ di una band. Anche se facciamo musica al 100% in modo collaborativo, c’è un’ulteriore pressione che il cantante riceve e abbiamo imparato che abbiamo davvero bisogno di condividerla“.

Dopo che la partenza di Wood è stata confermata, i Black Country, New Road hanno cancellato il loro tour negli Stati Uniti atteso a febbraio e altre date nel Regno Unito ad aprile.

Credit Foto: Rosie Foster