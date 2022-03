TRACKS: SAPPHIRE & STEEL

Che il guitar-pop più dolce e delicato sia con voi. 2 nuovi brani dai Sapphire & Steel che arrivano davvero a deliziarci con le loro melodie leggere e zuccherose.

Snø by Sapphire & Steel

La premiata ditta Jørn Åleskjær e Estella Rosa si muove leggerissima, anche sulla neve verrebbe da dire vedendo l’immagine di copertina del singolo. Tutto molto educato e gentile, sia in “Snø” che in “Snowstorm” con i suoi arpeggi irresistibili. Musica con l’occhio al passato, come spesso accade nelle uscite in cui compare la nostra adorata Estella, ma se il passato è questo, beh, non ridateci più il presente!

Listen & Follow

Sapphire & Steel: Bandcamp