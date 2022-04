I CANADESI TALLIES ANNUNCIANO IL SECONDO ALBUM: “PATINA” USCIRA’ A FINE LUGLIO PER BELLA UNION

Ritroviamo sempre con piacere i Tallies, che annunciano il loro nuovo album, “Patina”, oltre a condividere un nuovo singolo: “Hearts Underground”. Il nuovo disco (pre-order), in uscita, via Bella Union (UK/EU) / Kanine Records (US) / Hand Drawn Dracula (Can), il 29 luglio segue il loro debutto (2019) che aveva colpito positivamente anche noi di IFB.

Parlando del nuovo singolo, la cantante Sarah Cogan dice: “Questa canzone è quella vocina che ti prende a calci. La voce che dice: Perché l’hai fatto? A volte vorresti che questa vocina parlasse prima e non solo dopo il fatto. Ho scritto una canzone su quella voce che ho sentito per tutta la vita; è una riflessione sulle volte in cui mi sono trattenuta troppo o quando avrei voluto farlo di meno“.

Ecco la tracklist:

1. No Dreams of Fayres

2. Hearts Underground

3. Wound Up Tight

4. Catapult

5. Heavens Touch

6. Special

7. Memento

8. Am I The Man

9. When Your Life is Not Over

Photo credit: Kate Dockeray