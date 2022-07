EP: HAUSE PLANTS

Il primo di Aprile uscì “Fake Friends”, il primo singolo del nuovo EP dei portoghesi Hause Plants.

La band di Lisbona da alcuni mesi si è trasferita a New York dove, tra scantinati e locali alternativi, assorbe la giusta energia che indirizza la loro ispirazione compositiva.

Esattamente tre mesi dopo la band presenta al Maus Hábitos di Porto il secondo lavoro, “Sleeping With Weird People”, in tutto cinque brani caratterizzati da riff di chitarra che ci portano con la mente alle prime perle dei REM, anni ottanta per intenderci.

Sleeping With Weird People EP by Hause Plants

Guilherme Machado Correia è di certo la mente della band che si compone di João Simões (chitarra, synths e seconda voce”, Dani Oliveira Royo (chitarra) e João António Nunes da Silva alla batteria.

Siamo d’accordo con Guilherme che sostiene “Stranger Anyway” il miglior brano del lotto. Piace al primo ascolto, melodie ruffiane, e una dichiarazione d’amore che i ragazzi trasferitesi a Brooklyn rivolgono alla città che adorano…



“…and I know I’ve been working, well I can do whatever you like

I’ll wake you up early, walk around New York, shouting down the street cause

if it happens, we’ll all be there

if it all goes wrong, we’ll go anywhere“.

