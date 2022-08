L’attesa per questo EP di Dreamback (Jamie Duddy) era altissima, complice ovviamente quella meraviglia assoluta che risponde al nome di “Sometimes”, che continuo a considerare il singolo più bello di questo 2022, perché mi riporta con facilità e tripudio emozionale dritto ai Trembling Blue Stars. Partendo da queste premesse vi potete immaginare come fossi in trepidazione per “Awake”, che, grazie a Dio, non delude le mie aspettative.

Awake by Dreamback

Jamie fa emergere il suo lato più pop, fatto di chitare gentili e sensazioni ovattate, come se la Sarah Records avesse deciso di aprirsi dolcemente al dream-pop. “Maybe She Will” pare davvero uscire dal catalogo della mitica etichetta di Bristol e io mi commuovo fin dalle prime note. Diciamo subito che il buon Duddy si gioca subito le carte pesanti in apertura, ma il resto del lavoro, pur non toccando queste vette, si conferma di pregio. “Jasmine Molly” è dolce passeggiata guitar-pop, con il suo refrain che ci entra subito in testa, mentre “Little Trees” è una dolce strumentale. Ancora leggerezze in “Willow”, così come nella seconda strumentale di giornata, ovvero la conclusiva “18.05”, delicato mid-tempo, caratterizzata da spigoli arrotondati e un riverbero molto piacevole che attraversa tutto il brano.

Un gran bell’ EP.

Dreamback: Bandcamp