THE BETHS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “KNEES DEEP”

“Expert In A Dying Field” è il terzo LP dei Beths e uscirà il prossimo 16 settembre, via Carpark Records, a distanza di poco più di due anni dal precedente, “June Rope Gazers”.

Registrato per la maggior parte nello studio del chitarrista Jonathan Pearce a Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland, Nuova Zelanda) verso la fine del 2021, il terzo LP del quartetto neozelandese contiene 12 gioielli di canzoni serrate e chitarristiche che si insinuano nella mente, una collisione incandescente di power-pop e skuzz. Con “Expert”, i Beths hanno voluto realizzare un album da vivere dal vivo, sia per gli ascoltatori che per loro stessi. Volevano che fosse divertente – da ascoltare, da suonare – nonostante l’ansia pungente dei testi, la paura del cambiamento e la lotta per farcela. “Expert” è un’estensione della stessa tavolozza sonora che la band ha costruito nel suo catalogo, ganci pop inseriti in un indie rock incisivo.

Oggi intanto arriva anche un nuovo singolo, “Knees Deep”, accompagnato da un video diretto da Callum Devlin e Annabel Kean.

La frontwoman Liz Stokes dice del brano: “Sono il tipo di persona che vuole andare a nuotare, ma che impiega dieci minuti per entrare nell’acqua fredda, lentamente e dolorosamente. Odio questa mia caratteristica e invidio un po’ le persone che riescono a buttarsi direttamente in acqua. Con un colpo di scena sconvolgente, questa è anche una metafora! Di come vorrei essere il tipo di persona coraggiosa e decisa invece che cauta e spaventata”.

