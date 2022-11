ALBUM: COZY SLIPPERS

Giovanissima questa band di Seattle che in questo 2022 pubblica il debutto omonimo via Kleine Untergrund Schallplatten.

L’incontro tra Barbara Barrilleaux (voce, tastiera e batteria) e Sarah Enge (voce e basso) pone le basi di un’unione artistica che si concretizza con l’arrivo di Steven Skelton alla chitarra.

L’album è una raccolta di dodici brani che evidenziano una interessante predisposizione all’approccio melodico, la chitarra jangle che accarezza le voci fresche e soavi di Barbara e Sara in un dreamy-pop davvero accattivante.

Cozy Slippers by Cozy Slippers

Principalmente prodotto e registrato dalla band consigliamo un ascolto attento e curioso: qui dentro ci sono dei veri gioiellini pop da coccolare!

