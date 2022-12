LITTLE SIMZ HA CONDIVISO UN CORTOMETRAGGIO CHE PRESENTA CINQUE BRANI DEL NUOVO DISCO “NO THANK YOU”

Dopo aver pubblicato la scorsa settimana, a sorpresa, il suo ultimo album “No Thank You”, Little Simz ha ora condiviso un cortometraggio di accompagnamento che presenta cinque dei dieci brani del disco.

Il nuovo clip di undici minuti è stato diretto dall’acclamato fotografo e regista Gabriel Moses ed è stato girato all’esterno dello Chateau de Millemont a Parigi. Il video contiene i brani “Heart on Fire”, “X”, “Silhouette”, “Sideways” e “Broken”.



Parlando della collaborazione, Gabriel Moses ha dichiarato: “Apprezzo molto la musica di Simz e come persona è una vera anima umile; merita tutto il successo che potrà ricevere. Sono fortunato a collaborare con lei per un progetto onesto come ‘No Thank You’. Voglio bene a tutti coloro che hanno lavorato al film, senza di loro non si sarebbe potuto fare, quindi onore a tutti loro“.