MICHAEL STIPE PORTERà A MILANO LA SUA PRIMA MOSTRA D’ARTE. E SUL SUO DISCO SOLISTA SVELA: “DOVREBBE USCIRE IL PROSSIMO ANNO”

In una recente intervista rilasciata al Departure Michael Stipe ha fornito interessanti novità che lo vedranno direttamente coinvolto nel 2023.

Parlando dell’atteso primo disco in solo l’ex R.E.M. assicura:

Sto lavorando ad un album solista, il mio primo. Sto collaborando con diversi musicisti su ognuno dei brani. Se farò a modo mio, cosa che accadrà, sarà qualcosa di diverso.

e ancora:

Non ho un management, non ho un’etichetta. Per la prima volta nella mia vita adulta non ho un contratto con qualcuno che non sia io stesso. Insomma faccio quello che voglio. Ci sarà una versione visual per ogni canzone e tutto dovrebbe uscire insieme il prossimo anno. Spero di costruirlo lentamente.

Nel corso della chiacchierata Stipe non manca però di ‘spoilerare’ anche altri progetti come un non precisato lavoro che lo porterà a collaborare con alcuni ballerini ma soprattutto una sua mostra d’arte, la prima in assoluto, che sarà esposta all’ICA di Milano con il quale l’artista aveva già collaborato nel 2021 in occasione dell’uscita del suo libro fotografico:

Sto realizzando la mia prima mostra d’arte istituzionale che si terrà a Milano all’ICA. Per l’occasione sto lavorando su alcuni pezzi di scultura. Ci saranno tanti ritratti basati su foto.

Di questo nuovo appuntamento che porterà Stipe nuovamente nel nostro paese non emergono ulteriori dettagli e sul sito della Fondazione ICA dell’esibizione menzionata nel corso dell’intervista ancora non c’è traccia.

Ma non è tutto, all’orizzonte c’è un altro libro e una nuova carriera come pittore:

Ricapitolando ho un nuovo disco, la mostra, e ovviamente per complicarmi ulteriormente la vita uscirà il mio nuovo libro per Damiani (l’editore che il quale Stipe pubblica regolarmente ndr). E poi sto facendo qualcosa che mi terrorizza e che forse non sono capace di fare. Attualmente, lo so che non sono portato, ma ho iniziato a dipingere.

Lo scorso maggio l’artista aveva condiviso il brano co-prodotto con Brian Eno “Future, If Future”, che raccoglieva fondi per la fondazione benefica in supporto dell’ambiente EarthPercent,

Credit Foto: Andrea Sartorati, CC BY 2.0, через Викисклад