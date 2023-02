Credit: Rashidi Noah

A quattro anni dall’ultimo concerto in Italia i Foals, una delle band icona del rock inglese, torna nel nostro paese per un’unica imperdibile data e per farlo sceglie il palco degli I-Days Milano Coca Cola (Ippodromo SNAI) che li vedrà dal vivo giovedì 22 giugno 2023, esibendosi prima di Florence + The Machine headliner della serata.

La data italiana si inserisce all’interno del tour mondiale dei Foals che da maggio saranno impegnati in una serie di concerti prima nel Regno Unito, poi sui grandi palchi degli Stati Uniti e nei più prestigiosi festival europei.

Il tour sarà l’occasione per la band dell’Oxfordshire, vincitrice nel 2020 del Brit Award come Best Group, di presentare dal vivo sia i brani del suo repertorio – tratti da “Antidotes” (2008), “Total Life Forever” (2010), “Holy Fire” (2013), “What Went Down” (2015) e “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 & 2″ (che nel 2019 ha esordito alla prima posizione della Official Chart britannica) – che quelli dal loro ultimo disco in studio “Life Is Yours” pubblicato a giugno del 2022.

Sicuramente gli I-Days milanesi stanno calando assi importani, con una lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno infatti grandi big della musica mondiale: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE (prima di lei sul palco i FOALS), il 23 giugno ROSALÍA, il 24 giugno PAOLO NUTINI (preceduto dagli INTERPOL), il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER (prima di loro sul palco i NOTHING BUT THIEVES), il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.

I biglietti per gli I-Days Milano Coca Cola 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.