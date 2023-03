Credit: Press

Gli Hollywood Vampires, la all-star band formata da Alice Cooper, la superstar di Hollywood Johnny Depp, il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry e il produttore e compositore Tommy Henriksen, sono lieti di annunciare “Live In Rio”, il loro primo live album.

Con “Live in Rio” la band ha probabilmente suonato il proprio più grande e leggendario concerto di sempre, di fronte a più di 100.000 fan. Ecco il live video di “I Got A Line On You”, cover della rock band americana Spirit:

Nel 2015, gli Hollywood Vampires non solo hanno pubblicato il loro primo album ma hanno anche suonato uno dei loro più grandi concerti, ora finalmente disponibile per il pubblico. “Live in Rio” (pre-order) sarà pubblicato il 2 giugno 2023 su earMUSIC e nei formati CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, 2LP Gatefold limitato e numerato.

Raise The Dead

My Generation

I Got a Line on You

Cold Turkey

Five to One / Break On Through (To The Other Side)

Manic Depression

7 And 7 Is

Whole Lotta Love

Jeepster

I’m A Boy

School’s Out

Billion Dollar Babies

Train Kept A-Rollin’

Brown Sugar

Gli Hollywood Vampires saranno in Italia per un’unica data il 2 luglio 2023 a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival.