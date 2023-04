Credit: Bandcamp

Nuovo EP per i sempre quotati Letting Up Despite Great Faults che continuano a giocare, con ottimi risulttai, sul campo musicale tra l’indie-rock e lo shoegaze. In questa nuova uscita sfuttano alla perfezione tutte le loro armi, partendo forte con le chitarre arrembanti di “The Do-Over”, sostenute da un ritmo quasi marziale e incisivo, poi ecco che nei successivi tre brani arriva la dolcezza, i richiami al dream-pop, le chitarre abrasive e rumorose ma anche quel mondo sonoro che ha fatto la fortuna di gente come i The Drums, tanto per fare un nome: Il groove, il basso, le voci che scivolano sulle chitarre.

La band reclama , con merito, il suo posto al sole e per farlo piazza 4 ottimi pezzi capaci di stuzzicarci in tutte le sue variegate forme. Veterani che non hanno alcuna voglia di fermarsi ma anzii, dimostrano di essere più in forma che mai!

Listen & Follow

Letting Up Despite Great Faults: Facebook