I Nothing But Thieves viaggiano verso “Dead City Club“, in uscita il 7 luglio via RCA/Sony Music.

Dopo il primo assaggio del disco con “Welcome to DCC” è uscito il nuovo brano “Overcome” che aggiunge un altro tassello alla creativa struttura narrativa dell’album.

“Overcome” è un brano pop in bilico tra nostalgia e modernità, che rispecchia in pieno il suono dei Nothing But Thieves. Con una melodia che rimane in testa e synth anni ’80, esplode in un ritornello incisivo ed euforico che cattura l’atmosfera dell’album e riecheggia i sentimenti di evasione, speranza e nuovi inizi.

Racconta la band:

“Overcome” è sempre stata una canzone del tipo ‘metti la tua roba in una borsa e scappa’. Dead Club City sarebbe sicuramente allettante per qualcuno in cerca di questa evasione. Stiamo tutti combattendo contro qualcosa, quindi ci sembrava giusto avere una canzone nell’album che raccontasse il motivo per cui qualcuno decide di cambiare vita.

La band sarà in Italia per un’unica imperdibile data sabato 1 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura, sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola in cui affiancheranno The Black Keys e Liam Gallagher.