I King Gizzard & The Lizard Wizard annunciano il loro nuovo doppio album, “PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation“, in uscita il 16 giugno su Virgin Music, e pubblicano oggi il singolo “Gila Monster”.

“PetroDragonic Apocalypse”, il ventiquattresimo album dei King Gizzard, è il punto in cui la luna diventa piena e i licantropi assumono nuovamente il controllo. È la seconda escursione del gruppo nel thrash – dopo “Infest The Rats’ Nest” del 2019 – anche se, come ci si potrebbe aspettare da un gruppo così implacabilmente creativo, “PetroDragonic Apocalypse” non è una semplice riproposizione delle glorie cruente di “Rats’ Nest”, ma piuttosto un passo evolutivo tutto suo.

Il primo singolo, “Gila Monster”, è un primo assaggio della grandezza thrash di “PetroDragonic Apocalypse”. Il video di accompagnamento è stato diretto da SPOD, che spiega:

Volevo girare Il Signore degli Anelli 4 ma anche fare un videogioco, così ho mescolato entrambi i mezzi e ho ideato questo maestoso viaggio per la verità e il potere in un mondo maledetto. Ho mescolato animazione 3D, modellazione e riprese dal vivo in un programma di videogiochi 3D per creare questo meraviglioso viaggio di uomini e animali.

Ci abbiamo lavorato nello stesso modo in cui abbiamo iniziato il nostro album Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava l’anno scorso”, dice Mackenzie. “Abbiamo scritto una canzone al giorno e siamo entrati in sala prove senza riff, senza melodie, senza idee e abbiamo iniziato da zero. Abbiamo fatto una jam session, registrato tutto e messo insieme le canzoni. Avevo abbozzato la storia che le canzoni avrebbero raccontato e l’avevo suddivisa in sette titoli di canzoni, con un breve paragrafo riguardo ciò che sarebbe accaduto nella canzone. Abbiamo fatto il disco al contrario.

“PetroDragonic Apocalypse” deve molto alla tradizione fantasy, come suggerisce il titolo.

Volevamo iniziare la storia nel mondo reale e poi mandarla all’inferno

dice Mackenzie.

Parla del genere umano e del pianeta Terra, ma parla anche di streghe, draghi e cose del genere. E dopo un mucchio di dischi nati dalle jam, siamo pronti a fare dischi alla vecchia maniera, scrivendo le canzoni prima di entrare in studio, una volta terminati questi.

Tracklist:

Motor Spirit

Supercell

Converge

Witchcraft

Gila Monster

Dragon

Flamethrower

Dawn of Eternal Night feat. Leah Senior (Audiobook, solo sul vinile)

Ricordiamo che la band sarà live in Italia il 22 agosto al Parco della Musica di Padova