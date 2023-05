Credit: Press

Le Who Is She? sono un supergruppo indie-pop di Seattle composto da Robin Edwards (aka Lisa Prank), Bree McKenna (Tacocat) e Julia Shapiro (Chastity Belt) a cui si è da poco aggiunta anche Emily Nokes, altra componente delle Tacocat.

Dopo quasi sei anni dal loro debutto full-length, “Seattle Gossip”, il gruppo dello stato di Washington annuncia ora il suo sophomore, “Goddess Energy“, in arrivo il prossimo 25 agosto via Father / Daughter Records.

Registrato da Matt Clark all’Alma Mater di Tacoma, il disco è stato mixato da Jenn Champion e masterizzato da Levi Seitz.

Un album che prende il nome in omaggio al più gentile dei dissensi, quando Aaron Greene, amico di lunga data del collettivo, una volta rifiutò gentilmente di pranzare con loro perché sarebbe stata “troppa energia da dea”. Come in tutte le cose che riguardano le Who Is She?, uno scherzo tra amici diventa molto di più.

Queste sono canzoni nate dalla forza dell’amicizia e della comunità, coltivate attraverso sfide di canzoni al giorno e jam notturne, prendendo i momenti della loro vita e del mondo che li circonda e ribaltandoli, scolpendo dalle loro ossa earworm e ganci indimenticabili.

Noi tre siamo sempre pronte a fare una jam

dice Brie Mckenna a proposito del loro processo che prende temi innocui come Shania Twain e Anne Hathaway e li trasforma in mondi in cui perdersi per qualche minuto di pura e beata tregua.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo bellissimo singolo “Thursday”: ricco di melodie poppy e di preziose armonie, il brano è accompagnato da un video diretto da Sébastien Deramat.

“Goddess Energy” Tracklist:

1. Goddess Energy

2. 96 Ghouls

3. MoviePass

4. Thursday

5. My My Orca Card

6. Shania

7. Anne Hathaway

8. Please Don’t Kick Us Out

9. Sea-Monkeys

10. Bitch For God

11. All Mixed Up