Gusto pop sempre sopraffino per The Radio Field, che vivono in un mondo tutto loro che guarda al C-86 e questa volta piazzano pure dei gustosissimi fiati in fase di arrangiamento per farci andare letteralmente in paradiso!

Ovviamente per noi è un “SI” gridato a gran voce! Da notare come quetso brano sia il primo esperimento di band vera e propria e non più solo un progetto solista di Lars Schmidt. Tutto fila alla grande!

