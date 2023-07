Credit: Steve Gullick

A distanza di quasi tre anni dal loro esordio sulla lunga distanza, “Book Of Curses“, gli Adulkt Life ritorneranno il prossimo 6 ottobre, via Our Vulture (via JABS negli Stati Uniti), con un nuovo LP, “There Is No Desire“.

Adulkt Life, un rintocco squillante di una band. “There Is No Desire”, un disco personalizzato. Melodie cablate e da cantiere. Ritmi come barricate di cemento. Una lotta altalenante tra vitalità e disperazione. Concentrazione implacabile. QUELLA VOCE.

In “There Is No Desire” si ha la sensazione che la band abbia lasciato che qualcosa si sbloccasse dentro di loro, un effetto che si rivela attraverso le dieci tracce. L’arco di questo disco è ineccepibile: inizia appesantito, abbattuto, ingombrato. Lottando per la libertà, decolla a metà strada, iperattivo con note che suonano e sorrisi udibili. Finisce, tuttavia, in una squillante confessione. Un documento urgente, compulsivo, ad alta velocità, di stanchezza e resistenza, dolore e conforto.

Il gruppo di stanza a Londra formato da Chris Rowley degli Huggy Bear insieme a John Arthur Webb (chitarra) e Kevin Hendrick (basso) dei Male Bonding e a Sonny Barrett (batteria) condivide ora anche un nuovo singolo, la rumorosa e punky “Future Cops”, che potete ascoltare qui.

“There Is No Desire” Tracklist:

1. Relationship Studies

2. Liberation Tags

3. Blackout

4. 4:33

5. Art Of Boxing

6. Future Cops

7. Sleazy

8. Rats

9. Bleak Dogs

10. Northern Translation