10 anni fa usciva “AM” dei Arctic Monkeys. La nostra Laura Lavorato ne scriveva così e riprendiamo la sua recensione, che assegnava 8 in pagella al disco, per festeggiare questa compleanno. Nessuno avrebbe immaginato che, 10 anni dopo, questo disco sarebbe diventato un “must” per i giovanissimi, sopratutto grazie ai social, facendo aumentare le quotazioni della band a dismisura anche fra un pubblico di teenager.

E’ vero che Alex Turner affronta palco e fotografi vestito come un giovane John Lennon in visita domenicale alla mamma Julia. Ed è vero che Matt Helders se adorna la propria batteria di un colossale 0114. Nel mezzo però, tra il look di Turner ed il prefisso telefonico di Sheffield, oggi campeggiano due macroscopiche lettere: “AM”. Ci si può certo compiacere per l’affettuoso richiamo alla terra d’origine, la stessa che d’altro canto li ha incoronati non ancora trentenni a simbolo nazionale sul palco della cerimonia olimpica, ma non si può negare che “AM” incide una svolta stilistica nella storia della band inglese. Una svolta che sin dal titolo (per esplicita ammissione del frontman inspirato dal Velvet Underground ) richiama la casa putativa americana ed i magazine d’oltreoceano più che una gita a Blackpool ed un trafiletto sullo Yorkshire Post.

“AM” è un disco dalle sonorità spiccatamente rock, sinuoso, intriso a tratti di scintillante romanticismo. Perfetta l’apertura con il beat di “Do I wanna know” ed un languido Turner che canta Baby we both know that the nights were mainly made for saying things that you can’t say tomorrow day, riconciliata idealmente nel finale di “I Wanna Be Yours”.

Non trascurabili i camei di Josh Homme in “Knee Socks” e “One for the Road”, Bill Ryder-Jones in Fireside e Pete Thomas in una “Mad Sounds” che riecheggia Lou Reed. Ideale spartiacque -musicale e metaforico- dell’album è la bellissima “No.1 Parthy Anthem” che questa volta non trascura di ricordarci le radici della band con il consolidato e rassicurante piglio cantautorale già esibito da Turner nel suo lavoro da solista per il delizioso EP “Submarine”.

“AM” è la sintesi di un morfismo che ha probabilmente consentito agli Arctic Monkeys di galleggiare nei pericolosi pantani del brit pop traghettando dall’adolescenza alla (quasi) maturità senza grossi intoppi. E dovremmo forse leggere quello 0114 per quello che è: un prefisso, una provenienza. Perchè l’approdo è oggi più ambizioso, più sfrontato e decisamente più interessante di quanto potessimo aspettarci.

Pubblicazione: 9 settembre 2013

Durata: 41:38

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Indie rock, Rock psichedelico, Garage rock, Post-punk revival

Etichetta: Domino

Produttore: James Ford, Ross Horton

Registrazione: Sage & Sound (Los Angeles), Rancho de la Luna (California)

Tracklist:

Do I Wanna Know?

R U Mine?

One for the Road

Arabella

I Want It All

No.1 Party Anthem

Mad Sounds

Fireside

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Snap Out of It

Knee Socks

I Wanna Be Yours