Dopo aver realizzato, via PIAS, il suo secondo EP, “After”, lo scorso aprile, Néomí ritorna a farsi sentire con nuovo materiale.

La musicista olandese originaria del Suriname, infatti, rilascia oggi il suo nuovo singolo, “Your Girl”, di cui potete vedere il relativo video qui sotto.

Néomí dice del brano:

“Your girl” ha un significato più ampio di un semplice “questo è ciò di cui parla la canzone”. Per la prima volta ho iniziato a scrivere musica non da un luogo di tristezza, ma di rabbia. Ha molto a che fare con la mia crescita personale come essere umano e quindi come artista.

“Your girl” parla di persone (conosciute personalmente o meno) che dipingono un’immagine di te usando le loro parole, le loro storie, la loro interpretazione di chi pensano che tu sia oggi, o che dovresti essere domani o di come eri in passato. Si tratta di rendersi conto che non si sta più recitando se stessi nel proprio “film”, ma ci si ritrova invece a cercare di realizzare come gli altri ci vedono nel loro “film”. Ci si perde in un altro “tu” e si diventa un altro personaggio a causa di questo. Mi sono accorta che stavo interpretando il personaggio di come gli altri mi vedevano e ho dovuto lavorare molto duramente per ritrovare me stesso.

Naturalmente, sarebbe una canzone néomí senza un po’ d’amore? Haha. Sono stata ferita da una persona cara e ho visto come quella persona ha ferito qualcuno che amava e viceversa.

Quindi ecco qua: Ho un’altra canzone d’amore per voi. Anche in questo caso, la canzone è molto più di questo, per me ha diversi strati, quindi non sono sicuro che altre parole possano essere d’aiuto, basta ascoltare e scoprire da soli cosa si prova. Forse un giorno potremo parlarne 🙂