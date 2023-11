Quello che abbiamo tra le mani è un piccolo miracolo: si, perchè potersi permettere un compendio a dir poco sublime di cosa siano stati gli anni ’90 in ambito shoegaze non è certo una cosa da poco. I Crystal Canyon in questo bellissimo “Stars and Distant Light” ci prendono e ci riportano indietro nel tempo, non nascondendoci nulla della loro passione per lo shoegaze della vecchia scuola e a noi sembra davvero di vivere un sogno bellissimo. Complimenti alla band, che, complice il positivo innesto in formazione di Nate Manning, un occhio ancora più attento e potenziato ai suoni (tastiere che diventano maggiormente importanti) e, sopratutto, la capacità di creare melodie mai così efficaci, realizza il suo disco più bello e convincente sotto tutti i punti di vista.

Parlavo di compendio prima. Certo, io davvero la vedo la parola più adatta, perché in questi 9 brani la band di Todd Hutchisen piazza uno dopo l’altro delle perle che citano, richiamano, evocano eroi musicali degli anni d’oro, ma lo fanno con una perspicacia, un gusto melodico e una cura che ci lascia senza parole. Partire da basi solide per mettere in campo tutto il proprio gusto personale: ecco cosa fanno i Crystal Canyon.

Il ritornello sublime di “Dreamray” che emerge dal riverbero, in un gioco di sospensione perenne che da la pelle d’oca, l’andamento quasi power-pop/colleg-rock di “Belt Of Orion”, la potenza di “Judy Moon” che pare J Mascis che se la spassa con i primi Smashing Pumpkins, l’evocazione di Kevin Shields in “Catatonia”, i rallentamenti eterei e suggestivi di “Penelope, The Odyssey” in cui le tastiere giocano un ruolo determinante, il tributo a Julee Cruise di “Sierra”, le magie delicate alla Sundays di “Center Of The Universe”, l’incanto dream-pop di “Pulsar and Magnetars” che sembra di sentire i Lassie Foundation in estasi…devo darvi ancora altri elementi per farvi andare a comperare questo disco meraviglioso? Io non so più cosa dire se non applausire a scena aperta la bravura dei Crystal Canyon.

Se amate lo shoegaze amerete questo disco.



