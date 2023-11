Credit: Ebru Yildiz

Il settimo LP di Chelsea Wolfe, “She Reaches Out To She Reaches Out To She”, arriverà il prossimo 9 febbraio via Loma Vista a distanza di oltre quattro anni dal precedente, “Birth Of Violence“.

La musicista californiana ha scritto e lavorato a “She Reaches Out To She Reaches Out To She” con i suoi collaboratori di lunga data, il polistrumentista Ben Chisholm, il batterista Jess Gowrie e il chitarrista Bryan Tulao, prima di portarli dal produttore Dave Andrew Sitek all’inizio del 2022. Insieme, hanno decostruito le composizioni, spingendo le canzoni in acque inesplorate dove sono state poi trasformate e rinate. I pezzi hanno trovato la loro collocazione finale con Shawn Everett (The War On Drugs, SZA, Yeah Yeah Yeahs) che ha mixato l’album, estraendo i dettagli più fini dalle voci e fondendoli nel lussureggiante mondo sonoro della produzione, dove le chitarre pesanti si dissolvono in pause trip-hop e le voci sommesse si innalzano prima della masterizzazione finale da parte del rinomata ingegnere Heba Kadry (Björk, Slowdive, Alex G, Deerhunter).

Dopo “Whispers In The Echo Chamber”, condiviso a fine ottobre, oggi è la volta di un nuovo singolo, “Tunnel Lights”, accompagnato da un video prodotto dalla Continente Pictures.

Chelsea dice del brano: