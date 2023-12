Credit: Mila Austin

Dieci anni fa, Mike Rosenberg, cantastorie inglese meglio noto come Passenger, pubblica “All The Little Lights”, il disco di debutto dal successo mondiale contenente la hit “Let Her Go”. Gli anni che precedettero la release del disco furono pieni di sconvolgimenti personali e professionali, che portarono l’artista ad intraprendere un percorso di busking in tutto il Regno Unito e in Australia, dove avrebbe registrato l’album che gli cambiò la vita. Ora, con miliardi di streaming, innumerevoli tour mondiali tutti esauriti ed un’indimenticabile pubblicità del Superbowl all’attivo, Passenger è pronto a celebrare tutto ciò che è successo prima, durante e dopo questa era con “All The Little Lights (Anniversary Edition)”, il disco pubblicato il 10 novembre su etichetta Black Crow Records.

Nei dieci anni successivi alla pubblicazione di “All The Little Lights”, ci sono stati altri nove album di studio ed innumerevoli tour sold-out in tutto il mondo, a testimonianza dell’instancabile etica del lavoro di Passenger e della dedizione alla sua arte.

Tra gli artisti inglesi di maggior successo degli ultimi anni, con oltre sei miliardi di streaming in tutto il mondo, Passenger torna sul palco in Italia, a fine luglio, per festeggiare il decennale del suo pluripremiato album d’esordio. Ecco le date nel dettaglio:

Lunedì 29 luglio

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli: ore 20.00 – inizio concerto: ore 21.15

prezzi dei biglietti:

platea e gradinata numerata: 43 Euro + prevendita

gradinata non numerata: 34 Euro + prevendita

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 6 dicembre al sito www.anfiteatrodelvittoriale.it – infoline: 340.1392446

Mercoledì 31 luglio

Merano (Bz) – Giardini Di Castel Trauttmansdorff

World Music Festival

Via S. Valentino, 51/A, 39012 Merano BZ

Biglietti: 40,00 € + d.p.

Prevendite su www.showtime-ticket.com/it