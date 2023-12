Credit: Press

Tra le band più rinomate della scena alternative-rock inglese, in quasi 30 anni di gloriosa carriera musicale, Kasabian hanno raggiunto lo status di band tra le più influenti in UK e non solo. Con i loro live emozionanti ed adrenalinici, sono pronti a tornare in Italia per un tour di due date in cui presenteranno, oltre ai loro migliori successi, i brani tratti da “Happenings”, l’ottavo album di studio in arrivo la prossima estate su etichetta Sony. Il disco segue “The Alchemist’s Euphoria”, il primo lavoro, pubblicato ad agosto 2022, senza il frontman Tom Meighan. Come per il precedente, anche nel nuovo “Happenings” Serge Pizzorno, chitarrista, ricopre anche il ruolo di cantante e leader.

Ecco le date nel dettaglio:

Sabato 22 giugno

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli: ore 20.00 – inizio concerto: ore 21.15

prezzi dei biglietti:

platea I settore: 60 Euro + prevendita

platea II settore e gradinata numerata: 53 Euro + prevendita

gradinata non numerata e platea non numerata: 43 Euro + prevendita

posti in piedi: 34 Euro + prevendita

biglietti in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 7 dicembre al sito www.anfiteatrodelvittoriale.it – infoline: 340.1392446

Domenica 23 giugno

La Prima Estate 2024

Parco BussolaDomani, Lido Di Camaiore

Fontaines DC + Kasabian + shame + WU-LU

Biglietti QUI.