Ieri sera il misterioso collectivo hip-hop soul SAULT si è esibito a Londra, al Drumsheds, nel suo primo concerto schierando una band che nel corso del live ha coinvolto tra gli altri artisti come Inflo, Cleo Sol, Little Simz e molti altri.

I membri della band si sono presentati sul palco nascosti da maschere mantenendo quindi la natura enigmatica del progetto.

Inizialmente lo show era stato presentato come new unreleased album live for the first and only time in realtà, secondo quanto emerso dai video e dalle setltist della serata, i SAULT hanno suonato brani estratti da tutta la loro discografica.

In un post instagram pubblicato nei giorni scorsi il collettivo aveva annunciato che l’attività live sarebbe stata portata in giro per il mondo con performing di ogni singolo album in diverse città: “5” sarà suonato a New York, “Nine” a Londra, “Black” a Los Angeles, “Untitled (Rise)” in Canada, “11” in Germania, “Air” a Parigi e “Earth” in Africa.