Credit: Press

A tre anni esatti di distanza dall’uscita del suo debutto full-length “If I Could Make It Go Quiet“, Girl In Red tornerà il prossimo 12 aprile, via Columbia Records, con un nuovo LP, “I’m Doing It Again Baby!“.

Questo album composto da dieci canzoni racconta gli ultimi due anni e mezzo dell’artista con onestà e arguzia e con la volontà di giocare con la sua musica. Con “I’M DOING IT AGAIN BABY!” girl in red costruisce la sua musica in qualcosa di più ambizioso, più eccitante e più guidato dalle idee. Esplorando temi come la fiducia, la critica, l’autostima e la vulnerabilità, girl in red ha prodotto l’album con il frequente collaboratore Matias Tellez.

La musicista di stanza a Oslo inoltre condivide il nuovo singolo “Too Much”, accompagnato da un video diretto da Fiona Jane Burgess.

La norvegese dice del brano:

Mi hanno sempre detto che sono troppo. Per tutta la mia infanzia e in età adulta. Essere rifiutata quando sono più felice o più eccitata mi ha fatto sentire in imbarazzo, alienata e strana. Solo quando ho provato la stessa sensazione nelle mie relazioni, mi sono resa conto di quanto mi facesse male non sentirmi mai pienamente accettata per quello che sono. Inoltre, credo che culturalmente le persone tendano a essere troppo fredde per divertirsi o per mostrare vere emozioni, e io sono così stanca di questa facciata.

“I’m Doing It Again Baby” Tracklist:

1. I’m Back

2. DOING IT AGAIN BABY

3. Too Much

4. Phantom Pain

5. You Need Me Now?

6. A Night To Remember

7. Pick Me

8. Ugly Side

9. New Love

10. ?????